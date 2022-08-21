Как поправить здоровье с помощью еды, если болят суставы

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как с помощью еды можно снизить воспаление при артрите и профилактировать обострения.

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Соломатина отметила, что артрит — аутоиммунное заболевание воспалительного характера, поэтому важно из повседневного рациона исключить продукты, провоцирующие воспаление. Обязательно нужно из рациона исключить всё жирное, копчёное, солёное, маринованное, жареное, алкоголь и ряд других продуктов.

Нельзя пить богатые пуринами напитки: кофе, крепкие чаи, какао — соли мочевой кислоты могут разрушать суставы. Врач порекомендовала пить большое количество воды для вымывания избыточных солей и токсинов.

Полезными при артрите являются кисломолочные продукты, поскольку поддерживают наш микробиом в кишечнике. Микрофлора тоже отвечает за развитие или купирование воспалений, за адекватную реакцию иммунной системы. Также с воспалением борются продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Это запечённая сельдь, сардины, килька. Супы нужно готовить преимущественно вегетарианские. Из масел лучше употреблять льняное и оливковое.

«Исключается всё жирное, копчёное, солёное, маринованное, жареное и алкоголь. Также бобовые и паслёновые. Нельзя никакой фастфуд. Убирается и красное мясо — свинина жирная, баранина», — подчеркнула врач в отношении вредных при артрите продуктов.