Пищевая привычка, которая увеличивает риск преждевременной смерти

Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования, согласно которым люди, имеющие привычку солить пищу за столом, сталкиваются с повышенным риском преждевременной смерти.

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Преждевременной смертью ученые назвали смерть в возрасте до 75 лет. Наблюдение за участниками исследования показало, что у людей, которые всегда солят пищу, риск преждевременной смерти на 28 процентов выше, чем у тех, кто не солит ее никогда или солит редко.

Так, у женщин в возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни снижается в среднем на полтора года, а у мужчин — на 2,28 года.

Эксперт по питанию Тоби Амидор отметила, что солонка — это не единственный источник натрия. Он есть в сэндвичах, рисе, макаронах и прочих зерновых продуктах.

Специалист порекомендовала покупать несоленые консервы или консервы с низким содержанием натрия. Амидор также советует помнить, что в большинстве блюд в системе общественного питания очень высокое содержание натрия, поэтому стоит чаще питаться дома, сообщается на портале Eatthis.