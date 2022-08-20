Пищевая привычка, которая увеличивает риск преждевременной смерти

Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования, согласно которым люди, имеющие привычку солить пищу за столом, сталкиваются с повышенным риском преждевременной смерти.
Преждевременной смертью ученые назвали смерть в возрасте до 75 лет. Наблюдение за участниками исследования показало, что у людей, которые всегда солят пищу, риск преждевременной смерти на 28 процентов выше, чем у тех, кто не солит ее никогда или солит редко.
Так, у женщин в возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни снижается в среднем на полтора года, а у мужчин — на 2,28 года.
Эксперт по питанию Тоби Амидор отметила, что солонка — это не единственный источник натрия. Он есть в сэндвичах, рисе, макаронах и прочих зерновых продуктах.
Специалист порекомендовала покупать несоленые консервы или консервы с низким содержанием натрия. Амидор также советует помнить, что в большинстве блюд в системе общественного питания очень высокое содержание натрия, поэтому стоит чаще питаться дома, сообщается на портале Eatthis.
Ученые выяснили, какие продукты вызывают преждевременную смерть. Исследователи из университета Парижа поставили эксперимент. Они проанализировали данные более 44 тысяч взрослых в возрасте от 45 лет, которые в течение семи лет каждый день сообщали о своем рационе питания.