Зарядка и правильное дыхание помогут снизить стресс

Что вы обычно делаете, чтобы снять напряжение после ссоры? Наверняка кто-то начинает протирать пыль или пересаживать растения, кто-то идет в парк или выматывает себя на тренировке в спортзале. Действительно, физическая нагрузка возвращает нас в нормальное психоэмоциональное состояние. Почему на беговой дорожке человек забывает о проблемах и не фиксируется на переживаниях, объяснила специалист Московской службы психологической помощи Жанна Радунцева.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Особого секрета нет, и ответ на этот вопрос достаточно прост: получая после стресса разрядку в виде физической нагрузки, мы обогащаем организм кислородом. Мозг начинает работать лучше, а значит, мы способны спокойнее мыслить и принимать взвешенные решения.

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— Мышечное напряжение, которое накапливается из-за попыток сдержать тревогу, блокирует свободное выражение эмоций и способствует напряжению психоэмоциональному. Телесные блоки, возникающие в таких ситуациях, препятствуют подвижности органов и ведут к изменению мышечного тонуса. Это может проявляться, например, в сжатых челюстях и губах, напряжении в плечах, шейном отделе и пояснице. Правильные физические нагрузки благотворно влияют на нервную систему, работу сердца, уровень холестерина в крови, — рассказала психолог.

Многие из нас не привыкли заботиться о себе, зачастую мы ждем, что это должен делать кто-то другой: дети, родители, супруги, друзья, хотя это только наша ответственность. Есть несколько способов снятия эмоционального и физического напряжения, освоить которые может каждый.

Дыхательные практики обогащают кровь кислородом, очищают организм от накопившихся шлаков, нормализуют работу внутренних органов. Диафрагмальное дыхание (с помощью живота) эффективно расслабляет «мышечный панцирь» и высвобождает эмоции. Эта техника позволяет снизить нервное напряжение, усилить самоконтроль.Любая физическая нагрузка стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы, работу мозга, нормализует нервную систему. Если человек регулярно занимается физкультурой, практикует быструю ходьбу, лыжи, плавание, зарядку по утрам, то его организм получает достаточное количество кислорода, заряжается энергией для нормального физического и психического функционирования. Те из нас, кто ведет малоактивный образ жизни, быстрее устают, склонны к тревожности и депрессивным состояниям.Положительная визуализация помогает направить сложную жизненную ситуацию в более позитивное русло. Такое «программирование» помогает справляться с негативными ошибочными убеждениями.

— Чтобы избавиться от внутреннего напряжения, некоторые прибегают и к другим способам: перееданию, злоупотреблению алкоголем, курению, азартным играм. Но они приносят лишь сиюминутное мнимое облегчение и ведут к большим проблемам со здоровьем. При этом через физическое развитие личность постепенно идет к взращиванию уверенности в собственных силах, а забота о себе способствует повышению самооценки, — добавила специалист.

Уделяйте внимание своему телу, окружайте себя жизнерадостными людьми, старайтесь насыщать сознание информацией, которая помогает поддерживать баланс положительных эмоций. Находите время для единения с природой, общения и выполнения необходимой каждому человеку соразмерной с физическим состоянием нагрузки.

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