Ученые выяснили, как пищевая соль повышает давление

Пищевая соль повышает кровяное давление у некоторых людей, подвергая их повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

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Исследовательская группа под руководством Университета Вандербильта обнаружила, что активация NLRP3 инфламмасомы, белкового комплекса, участвующего в воспалительной реакции, в иммунных клетках способствует развитию гипертонии, чувствительной к соли. Результаты, опубликованные в журнале Circulation Research, позволяют предложить новые способы диагностики и лечения этого заболевания.

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Около 50 процентов людей с гипертонией испытывают преувеличенное повышение кровяного давления после употребления соленых продуктов, как и 25 процентов людей с нормальным кровяным давлением, сказала Аннет Кирабо, доктор медицинских наук, доцент медицины и старший автор исследования.

“Повышение артериального давления в ответ на употребление соли может быть достаточно значительным, чтобы вызвать сердечный приступ, инсульт и даже внезапную сердечную смерть, и все же это заболевание не диагностируется и не лечится. Это тихий убийца”, – рассказывает Кирабо, который также является адъюнкт-профессором молекулярной физиологии и биофизики.

Процент пожилых людей и афроамериканцев еще выше – до 75%, добавила она.

Кирабо и ее коллеги изучили новую роль иммунных клеток в солечувствительной гипертонии. Ранее они обнаружили, что натриевый канал ENaC опосредует проникновение соли в иммунные клетки, что приводит к образованию реактивных молекул, называемых изолей-дугландинами, и воспалительному, аутоиммунному состоянию при гипертонии.

В текущем исследовании, проводимом докторантом Эшли Питцер, Ph.D., команда использовала постоянный протокол загрузки и истощения солевого баланса, чтобы строго охарактеризовать добровольцев как чувствительных к соли или нет, и изучить реакцию их клеток крови.

Они обнаружили, что инфламмасома NLRP3 в определенном подтипе моноцитов (иммунных клеток) динамично изменялась у людей, чувствительных к соли, увеличиваясь с потреблением соли и артериальным давлением. Получив данные от людей-добровольцев, исследователи обратились к мышиным моделям для изучения механизма.

Ингибирование или удаление инфламмасомы устраняло чувствительность артериального давления к соли, а добавление ее обратно (путем переноса клеток крови) восстанавливало чувствительность к соли. Они показали, что активация инфламмасомы зависит от поступления соли через канал ENaC и выработки изолейв-дугландина.

Питцер отметил, что можно было бы разработать анализ крови на чувствительность артериального давления к соли.

“Мы могли бы рассмотреть активацию инфламмасомы в этих иммунных клетках в качестве потенциального биомаркера, чтобы выяснить, чувствителен ли пациент – с высоким кровяным давлением или без него – к соли. Это может дать врачам еще один инструмент для снижения сердечно-сосудистых рисков в будущем”. – делятся ученые.