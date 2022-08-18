Что полезнее для здоровья: полноценный сон или занятия спортом

Есть те, кто, даже если у них будет возможность, откажется от посещения спортзала, а есть, наоборот, люди, которые даже после тяжёлого дня всё равно пойдут на тренировку. В действительности вторые не только не улучшают своё здоровье, но и вредят ему. И вот почему.

Фото: Ferra Ferra

Согласно научным исследованиям, чтобы поддерживать здоровый вес и нормальную работу пищеварения, нужно хорошо высыпаться. То есть в сутки вы должны спать по 6-8 часов. Помогает такой отдых и мозгу. Если же человек постоянно недосыпает, то у него увеличивается риск развития болезней сердца, диабета, появления проблем с памятью.

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Также регулярная физическая активность позволяет снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, способствует улучшению работы мозга, помогает укрепить мышцы и кости и прожить за счёт этого дольше. Также физические упражнения улучшают именно качество сна.

Однако между недостатком физической активности и сна есть разница. Если человек резко откажется от посещения спортзала, то его организм это заметит не сразу. В то же время если человек перестанет спать, то сразу же станет чувствовать себя хуже.

По словам доктора Кристофера Кляйна из Центра физических упражнений и контроля веса Питтсбургского университета (США), полчаса упражнений на здоровье сказываются лучше, чем 30 минут сна. Но при одном условии: если до этого вы спали достаточно, то есть хотя бы 6,5 часов. Но если вы спали ночью семь или больше часов и всё равно хотите ещё подремать, то этот сон не улучшит ваше здоровье.

Но если вы мало спали и хотите вечером пойти потренироваться, то лучше всё-таки этого не делать. Как отмечает доктор Чарльз Цейслер из Гарвардского университета, качественный ночной сон нужен человеку, чтобы снизить вероятность травм и улучшить восстановление мышц после нагрузок. В то же время недосып, наоборот, ослабляет иммунитет.

Согласно исследованию, опубликованному в Cell, у человеческих мышц тоже есть так называемые биологические часы. Но когда человек плохо спит, то эти «часы» сбиваются, а это замедляет рост и развитие мышц.

Дневной же сон, как показывают исследования, на самом деле полезен для организма. Однако это касается лишь короткого сна в дневные часы. Если же вы поспите час-два, то, наоборот, проснётесь разбитыми.