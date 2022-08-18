Врач с Первого канала назвал наиболее уязвимых перед смогом людей

Наибольшую опасность смог представляет для людей с заболеваниями легких и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор, доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус. Он рекомендовал при малейшем ухудшении состояния гражданам с такими заболеваниями обратиться к врачу.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Группа риска

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17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари — они пришли в город из-за ветра из Рязанской области, где полыхают пожары. Дымку можно было заметить, в частности, на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа дымка распространилась уже почти по всем районам Москвы.

«Люди, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, у них кровь плохо перекачивается, а если есть недостатки кислорода, то тогда органы тканей страдают еще больше. А у людей с заболеванием легких, например, постковидными проблемами, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, у них и без того существуют нарушения правильного дыхания, а смог мешает им хорошо дышать»,

— предостерег Продеус.

Профессор рекомендовал гражданам с подобными заболеваниями при малейшем ухудшении состояния обратиться к врачу и изменить терапию.

«Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны обратиться к своему доктору и узнать: не нужно ли им модифицировать терапию на это время, когда у них больше рисков. Например, астматикам мы рекомендуем иногда увеличение дозы тех препаратов, которые они получают, чтобы снизить риски развития приступа астмы»,

— сообщил он. Соведущий «Жить здорово!» напомнил, что все изменения должны быть только под контролем лечащего врача.

Советы москвичам

Андрей Продеус советовал москвичам и гостям столицы не открывать окна и не проветривать помещения, пока смог не исчезнет.

«Как бы мы ни любили дышать свежим воздухом, если есть задымления и вот такой смог, открывать окна и проветривать помещение таким воздухом не стоит. А если уж вы это делаете, то могу порекомендовать старый дедовский метод, должна быть влажная тюлевая занавеска или шторка, которая потенциально будет задерживать частицы смога»,

— посоветовал он.