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43 минуты назад

Чем опасны мухи

Парламентская газета

Мухи являются переносчиками множества болезнетворных бактерий, а также гельминтов, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Чем опасны мухи
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам эксперта, на теле мухи находится до 11 миллионов всевозможных микроорганизмов, а в ее кишечнике, «то есть в тех отложениях, которые она оставляет, находится до 22 миллионов различных микроорганизмов». Раева добавила, что муху считают насекомым, являющимся переносчиком очень большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий.

Эксперт также рассказала, что мухи летят на запах метилмеркаптана — он исходит от слегка подгнивших продуктов. Кроме того, их привлекают помещения, где давно не делали уборку.

Чтобы избавиться от назойливых насекомых, следует проводить дезинсекцию и уничтожать их, отметила Раева. Также нужно установить сетки на окна, регулярно проводить уборку. Важно не заливать цветы, чтобы они не подгнивали.

«Что касается пищевых продуктов, то их надо время от времени перебирать, чтобы в них не появилась гниль и не создавались благоприятные условия для развития насекомых»,

— добавила специалист.

Скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике, а те, что могут находиться при комнатной температуре, необходимо закрывать крышкой или специальными сетками.

Липкие ленты, которые используют для борьбы с мухами, нужно использовать правильно — не стоит развешивать их над кухонным столом или плитой. По словам Раевой, оптимальный вариант — разместить их там, где насекомые обычно залетают в помещение, например перед окнами.

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
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