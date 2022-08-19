Доктор Мясников назвал три способа ускорить обмен веществ

Три способа ускорить обмен веществ назвал доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, метаболизм может меняться в течение жизни и зависеть от многих факторов.

Фото: Мослента Мослента

«Если вы хронически недосыпаете или все время пересыпаете, надо разобраться почему. Это, кстати, один из симптомов депрессии», — объяснил Мясников. По его словам, важно соблюдать режим и спать не менее семи часов в сутки.

На обмен веществ можно также повлиять с помощью различных специй, но перед их применением нужна консультация врача. Чтобы подстегнуть метаболизм, Мясников советует отказаться от употребления сахара и соли.

Телеведущий посоветовал не голодать, так как это может привести к противоположному эффекту.

«Вы голодаете — у вас тут же меняется метаболизм. В какую сторону? Он падает», — сказал Мясников. Из-за замедления обмена веществ калории начинают сжигаться медленнее, поэтому экстремальные диеты, вопреки стереотипам, приводят к накоплению веса.