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1 час назад

Доктор Мясников назвал три способа ускорить обмен веществ

Мослентаиещё 1

Три способа ускорить обмен веществ назвал доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, метаболизм может меняться в течение жизни и зависеть от многих факторов.

Доктор Мясников назвал три способа ускорить обмен веществ
Фото: МослентаМослента

«Если вы хронически недосыпаете или все время пересыпаете, надо разобраться почему. Это, кстати, один из симптомов депрессии», — объяснил Мясников. По его словам, важно соблюдать режим и спать не менее семи часов в сутки.

На обмен веществ можно также повлиять с помощью различных специй, но перед их применением нужна консультация врача. Чтобы подстегнуть метаболизм, Мясников советует отказаться от употребления сахара и соли.

Телеведущий посоветовал не голодать, так как это может привести к противоположному эффекту.

«Вы голодаете — у вас тут же меняется метаболизм. В какую сторону? Он падает», — сказал Мясников. Из-за замедления обмена веществ калории начинают сжигаться медленнее, поэтому экстремальные диеты, вопреки стереотипам, приводят к накоплению веса.

Ранее Мясников перечислил полезные пищевые привычки. Он подчеркнул, что эти рекомендации подойдут для всех возрастов.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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