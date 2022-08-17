Отказ от курения с помощью электронных сигарет улучшает здоровье сосудов

Исследователи из Университета Шеффилд-Халлам показали, что электронные сигареты с никотином или без, так же как и никотинзаместительная терапия, одинаково положительно влияют на сердечно-сосудистую систему курильщиков при отказе от курения. Статья опубликована в журнале BMC Medicine.

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Ученые включили в исследование 248 взрослых курильщиков, которые выкуривали 10 и больше сигарет в день и были готовы попытаться бросить курить при поддержке специалистов. Участники были случайным образом помещены в три группы: первая перешла на электронные сигареты с содержанием никотина 18 мг/мл, вторая — на электронные сигареты без никотина, а третья получала никотинзаместительную терапию.

В начале исследования, а также через три и через шесть месяцев всем участникам провели тесты для оценки здоровья сосудов, включающие стресс-тест сосудов, пробы с ацетилхолином и нитропруссидом натрия и измерение артериального давления. Во всех трех группах показатели здоровья сосудов улучшились примерно одинаково, то есть ни один из методов отказа от курения не показал преимуществ для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими.