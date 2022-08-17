Почему нельзя пить алкоголь при повышенном давлении

Врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила, что при высоком давлении нельзя употреблять алкоголь, курить, игнорировать своё состояние, а также злоупотреблять гипотензивными препаратами.

В разговоре с «Москвой 24» врач отметила, что алкоголь при повышенном давлении может привести к расширению сосудов, а затем — к их спазму. То же касается и курения.