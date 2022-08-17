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1 час назад

Почему нельзя пить алкоголь при повышенном давлении

RT на русском

Врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила, что при высоком давлении нельзя употреблять алкоголь, курить, игнорировать своё состояние, а также злоупотреблять гипотензивными препаратами.

Почему нельзя пить алкоголь при повышенном давлении
Фото: RT на русскомRT на русском

В разговоре с «Москвой 24» врач отметила, что алкоголь при повышенном давлении может привести к расширению сосудов, а затем — к их спазму. То же касается и курения.

Самое опасное в такой ситуации — это бездействие, подчеркнула специалист.

«Людям, которые страдают гипертонической болезнью, ни в коем случае нельзя терять время. Если давление поднялось, нужно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут его снизить», — добавила Романенко.

ЗОЖ,
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