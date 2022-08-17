Почему короткие и частые тренировки эффективнее долгих и редких

Исследователи из Университета Эдит Коуэн, Ниигатского Университета и Университет Нишикюшу выяснили, что короткие тренировки пять раз в неделю увеличивают силу бицепса эффективнее, чем одна длинная. Статья опубликована в журнале Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.
В исследовании приняли участие 36 здоровых добровольцев. Все они в течение четырех недель выполняли разгибания рук на бицепс с гантелями, но по-разному распределяли нагрузку. Участников разделили на три равные группы: первая выполняла 30 разгибаний в один день, вторая — по шесть разгибаний пять дней в неделю, а третья — всего шесть разгибаний один раз в неделю.
В последней группе не было изменений в размере или силе мышц, а две другие показали примерно одинаковый рост толщины мышц. Но у тех, кто тренировался часто и понемногу, увеличение мышечной силы было на 10% больше, чем у тех, кто тренировался раз в неделю.
Ученые думают, что их выводы применимы и к другим типам тренировок, так как мышечная адаптация происходит во время отдыха. Это было известно и раньше, но, судя по всему, мышцам для роста силы важен не только отдых, но и более частые нагрузки.
Выводы работы касаются не только бодибилдеров: снижение мышечной массы связано с множеством различных заболеваний и проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, деменцию, диабет 2 типа и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, включая остеопороз. Эффективные тренировки могут предотвратить снижение мышечной массы и силы с возрастом.