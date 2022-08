Почему короткие и частые тренировки эффективнее долгих и редких

Исследователи из Университета Эдит Коуэн, Ниигатского Университета и Университет Нишикюшу выяснили, что короткие тренировки пять раз в неделю увеличивают силу бицепса эффективнее, чем одна длинная. Статья опубликована в журнале Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.