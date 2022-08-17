Что делать, если лень одолела, но спортом заниматься нужно

Физическая активность – важная часть долгой и здоровой жизни. Однако в последние годы – из-за сидячей работы, пандемии – люди позабыли о своих абонементах в зал и стали катастрофически мало двигаться. Как же вернуть тренировки в свою жизнь и сделать их частью своей рутины? Ответ на этот вопрос – в новом материале на Passion.ru.

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Как включить тренировки в свою рутину, рассказывает Анастасия Юркова Мастер-тренер направления групповых программ XFIT в России.

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Чаще всего мы пытаемся впихнуть тренировки в наш плотный график искусственным образом, просто потому что «надо» и вроде как базовая рекомендация – заниматься 2-3 раза в неделю по часу. Но такой способ редко бывает успешным. Даже если вы все-таки запишете себе в расписание и какое-то время продержитесь, все равно мозг найдет лазейку и найдется благовидный предлог пропустить раз, два и так далее.

Скорее всего, если вы не профессиональный спортсмен, тренировки — это не ваша основная задача в жизни, скорее наоборот, тренировки могу помочь вам быть более организованным, сконцентрированным и энергичным. Поэтому и нужно подстраивать тренировки под график, а не наоборот.

Первое что нужно сделать – открыть ежедневник и посмотреть, где в течение недели у вас есть «окошки», в которые вы могли бы позаниматься. Причем не нужно сразу целиться в часовые тренировки 2-3 раза в неделю, ищите любые перерывы от 10-15 минут и больше.

Если график совсем уж плотный, попробуйте выделить время утром (чуть сдвинуть время подъема) или вечером. Также поищите время, которые вы тратите на привычки, от которых вам хочется избавиться, и которые можно заменить упражнениями. Например, вместо 1-2 дня в неделю вместо ежевечернего просмотра сериала займитесь упражнениями, или вместо 2 утренних чашек кофе, выпейте 1 и сделайте несколько простых упражнений.

Какие это должны быть упражнения

Упражнения должны быть простыми для вас. Одна из самых распространенных ошибок – считать, что, если вы не устали очень сильно / не вспотели, то вы и не потренировались. Это неправда. Даже 2-3 простых доступных упражнения на растяжку, работа с осанкой из пилатеса или банальные 20-30 скручиваний на пресс – это уже тренировка. А если вы будете делать это каждый день, обязательно увидите результат уже через пару недель, и возможно, заходите увеличить нагрузку и сделать что-то еще. Так шаг за шагом вы незаметно для себя начнете тренироваться регулярно и достаточно интенсивно. Просто не торопитесь сразу взобраться на Эверест, двигайтесь маленькими шагами.

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Какой вид тренировок выбрать

В первую очередь рекомендуется выполнять упражнения на мобильность и гибкость. Поскольку именно это качество у нас нынче в дефиците. Подавляющее большинство людей из-за малоподвижного, сидячего образа жизни страдают от нарушений осанки, гипертонуса определенных мышц и плохой амплитуды движения в суставах и позвоночнике. Такие упражнения можно найти в направлениях стретчинг, пилатес, боди-майнд, йога.

Такие упражнения позволят почувствовать движение, улучшить осанку, и ваше тело попросит дальнейшего движения. Тогда можно добавлять простые силовые функциональные упражнения: планку, приседания, скручивания, плечевой мост, выпады и т. п. Эти упражнения уже помогут укрепить мышцы.

И только уже когда вы пройдете эти два этапа, и ваше тело попросит что-то более интенсивное можно добавлять интервальные и кардио тренировки

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