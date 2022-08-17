Терапевт заявила, что боль после уколов таит в себе опасность

Галина Свободина, терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук, в рамках беседы с изданием « URA.RU » рассказала о том, что припухлость, покраснение в области введения внутримышечного укола, а также возможное повышение температуры могут оказаться симптомами абсцесса.

Если в области введения внутримышечного укола возникла припухлость, какое-то вздутие непонятное, покраснение, не дай бог, ещё температура поднялась, то нужно безоговорочно идти к хирургу. В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата. Потому что иногда при протыкании в сосуды попадает определённое количество крови. Это способствует нагноению. 24 часа после укола достаточно, чтобы обратиться к врачу. Не нужно ждать, что рассосётся, не стоит пытаться йодовые сеточки делать, здесь это бесполезно». — Галина Свободина, терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук.