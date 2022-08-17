Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Терапевт Галина Слободина: боль после уколов таит в себе опасность

Моя Москва.онлайниещё 5

Галина Свободина, терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказала о том, что припухлость, покраснение в области введения внутримышечного укола, а также возможное повышение температуры могут оказаться симптомами абсцесса.

Терапевт заявила, что боль после уколов таит в себе опасность
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Если в области введения внутримышечного укола возникла припухлость, какое-то вздутие непонятное, покраснение, не дай бог, ещё температура поднялась, то нужно безоговорочно идти к хирургу. В некоторых случаях сформировавшийся абсцесс приходится вскрывать и эвакуировать оттуда нагноение субстрата. Потому что иногда при протыкании в сосуды попадает определённое количество крови. Это способствует нагноению. 24 часа после укола достаточно, чтобы обратиться к врачу. Не нужно ждать, что рассосётся, не стоит пытаться йодовые сеточки делать, здесь это бесполезно». — Галина Свободина, терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук.

По словам специалиста, причиной длительных болевых ощущений может быть накопление лекарства в тканях и нарушение техники введения иглы.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители