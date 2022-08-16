Какой чай влияет на продолжительность жизни

Не секрет, что долголетие напрямую связано с рационом питания. Согласно результатам нового обзорного исследования, проведенного организацией Tea Advisory Panel, в увеличении продолжительности жизни может помочь обычный ромашковый чай. "Рамблер" расскажет подробнее о его полезных свойствах.
Так, по словам экспертов, ромашковый чай способствует снижению риска развития ишемической болезни сердца. Его регулярное употребление приводит к существенному снижению уровня холестерина, а также помогает улучшить показатели глюкозы, инсулина и липидов крови. А высокий уровень холестерина и глюкозы являются предшественниками ряда заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца.
"Мы хотели изучить механизмы действия (то есть как именно работает травяной чай – а не просто работает ли он вообще – в случае с различными заболеваниями), мы отбирали такие исследования влияния чаев и экстрактов растений, которые проводились в лабораторных условиях",
— поделился доктор Джилл Дженкинс, соавтор исследования и советник организации Tea Advisory Panel.
Авторам исследования также удалось прийти к выводам, что ромашковый чай помогает справляться с бессонницей и тревожностью, а эти состояния в том числе влияют на развитие заболеваний сердца.