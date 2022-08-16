Как продлить молодость: 4 упражнения для людей после 40 лет

Причина плохой физической формы вовсе не старение.

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Данные опросов показывают, что за последние 10 лет в России увеличилось количество тех, кто следит за своим здоровьем и внешним видом. Однако до сих пор некоторые опасаются заниматься фитнесом после 40-50 лет. Люди думают, что это может быть вредно, потому что за долгие годы накопились проблемы со здоровьем. Одна мысль о том, что придётся ходить в спортзал, вызывает тревогу. Вдруг проблем станет больше и самочувствие ухудшится?

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Учёные доказали связь физической активности и долголетия и молодости. Натан Лебрассер, профессор физической медицины и реабилитации в клинике Майо в Рочестере, говорит: «Тренировки — это лучший способ восстановить и защитить себя от различных факторов старения организма. Упражнения не могут предотвратить старение, но есть доказательства, подтверждающие, что они активируют механизмы, необходимые для восстановления ДНК».

Чем дольше вы будете оставаться физически активными, тем лучше для вас. Какие ещё правила нужно соблюдать, чтобы сохранить молодость, читайте в статье по ссылке.

Главный аргумент в пользу физических упражнений в том, что далеко не старение — причина ухудшения физического состояния. Мы перестаём двигаться, и постепенно мышцы «уходят». Это приводит к задержке восстановления после болезней, из-за этого замедляется заживление ран, снижается скорость метаболизма и ухудшается качество жизни.

Исследования показали, что тренировки помогают отсрочить 40 хронических заболеваний, предотвратить снижение когнитивных функций, снизить риск депрессии и помочь людям жить дольше. Ещё один эксперимент провели в Испании и выяснили, как упражнения влияют на качество жизни в домах престарелых. Учёные отметили повышение физических и умственных способностей, а также улучшение психического состояния постояльцев.

Рассказываем о четырёх упражнениях, которые помогут поддерживать тело в тонусе и продлить молодость.

Упражнение на грудной отдел позвоночника

Техника выполнения

Выполняем два подхода по 15 раз, затем меняем сторону тела. Отдых между подходами — минута. Все движения выполняются медленно.

Ягодичный мост

Упражнение задействует большой объём мышц нижней части тела.

Техника выполнения

Делаем два подхода по 15 раз. Отдых между подходами — минута.

Отжимания от пола

Техника выполнения

Выполняем два подхода по 5-10 раз. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Скручивания на пресс

Упражнение стабилизирует позвоночник и укрепляет пресс.

Техника выполнения

Делаем два подхода по 10-15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.