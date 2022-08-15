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27 минут назад

Врач дала рекомендации по повышению иммунитета

Мослента

Основные рекомендации, как повысить иммунитет перед началом сезонных заболеваний, «Мосленте» дала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. По ее словам, укрепить иммунную систему можно только в комплексе профилактических мер: высыпаться, правильно питаться и закаляться.

Врач дала рекомендации по повышению иммунитета
Фото: МослентаМослента

«Нужно понимать, что иммунитет — это свойство организма противостоять как внутренним "врагам", так и внешним. В целом, иммунитет зависит от того, насколько здоров организм человека. Важно помнить, что любое обострение хронических заболеваний всегда ведет к снижению иммунитета, поэтому людям, имеющим какие-либо хронические заболевания, нужно привести их в стадию ремиссии»,

— предупредила она.

Эксперт советует ложиться в одно и то же время и спать не менее восьми часов в день. По ее словам, на фоне хронического недосыпа организм входит в стрессовое состояние, которое приводит к снижению иммунитета, поэтому сон должен быть обязательно налажен.

Дешевым способом улучшить иммунитет врач назвала контрастное обливание или прием холодного душа.

«При температурных контрастах увеличивается популяция лимфоцитов, ответственных за борьбу с внешними агентами. Важно соблюдать основы правильного питания, то есть употреблять достаточное количество белков и жиров, при необходимости дополнительно принимать витамин D или, в зависимости от состояния, подобрать поливитаминный комплекс»,

— сказала терапевт.

Тихомирова напомнила, что с наступлением волны эпидемий эти рекомендации помогут лишь снизить риски заражения, но не исключить их полностью.

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