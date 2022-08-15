Врач дала рекомендации по повышению иммунитета

Основные рекомендации, как повысить иммунитет перед началом сезонных заболеваний, «Мосленте» дала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. По ее словам, укрепить иммунную систему можно только в комплексе профилактических мер: высыпаться, правильно питаться и закаляться.

«Нужно понимать, что иммунитет — это свойство организма противостоять как внутренним "врагам", так и внешним. В целом, иммунитет зависит от того, насколько здоров организм человека. Важно помнить, что любое обострение хронических заболеваний всегда ведет к снижению иммунитета, поэтому людям, имеющим какие-либо хронические заболевания, нужно привести их в стадию ремиссии»,

Эксперт советует ложиться в одно и то же время и спать не менее восьми часов в день. По ее словам, на фоне хронического недосыпа организм входит в стрессовое состояние, которое приводит к снижению иммунитета, поэтому сон должен быть обязательно налажен.