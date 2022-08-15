Врач сообщил, сколько алкоголя и кофе можно пить пенсионерам

Пожилым людям пойдет только на пользу набор нескольких килограммов лишнего веса. Об этом и других послаблениях, которые могут позволить себе здоровые пенсионеры, рассказала завотделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.

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«Речь идет о двух-трех килограммах, не более. Такой «довесок» не только не отяготит ваше существование, но и, наоборот, добавит в жизни комфорта», – отметила врач в разговоре с «Общественной службой новостей».

Натуральный свежесмолотый кофе также не есть табу для людей старше 60 лет. Как отметила Светлана Малиновская, ароматный напиток снижает риски ранней смерти.

По словам врача, последним свойством обладает и спиртное, если увлекаться им не сильно – не более двух бокалов вина или пива в день