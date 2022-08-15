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2 часа назад

Кардиолог Серебрянский перечислил основные симптомы развития инсульта

Вечерняя Москваиещё 2

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский назвал основные признаки, которые могут сигнализировать о приближении инсульта.

Кардиолог перечислил основные симптомы развития инсульта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Серебрянский отметил, что основным предвестником инсульта является ишемическая атака. Она выражается в сильных головных болях, головокружении, тошноте и рвоте. Также могут свидетельствовать о развитии болезни гипертонические кризы с резким повышением артериального давления.

Врач рассказал, что инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт происходит по причине закупорки сосудов головного мозга и сонных артерий. Геморрагический инсульт связан с кровоизлиянием и разрывом кровеносного сосуда, потерей сознания, нарушением двигательной активности.

По словам кардиолога, очень важно вовремя выявить заболевание и вид инсульта. Для этого необходимо выполнить компьютерную томографию и МРТ головного мозга, передает Nation News.

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