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3 часа назад

Японские врачи рассказали о пользе капусты

Родной город

Доступный овощ обладает множеством полезных свойств. Подробнее о них рассказали специалисты из Японии.

Японские врачи рассказали о пользе капусты
Фото: Родной городРодной город

Капуста – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Особенно много в ней витамина U – метилметионина. За счет такого состава капуста может благотворно сказаться на работе желудка и помогать в профилактике изжоги, а также поддерживать общее здоровье.

Медики напоминают, что витамин U – элемент водорастворимый, поэтому овощ не следует замачивать в большом количестве жидкости. Полезнее всего есть его в сыром виде.

Кроме того, в капусте содержится витамин К, который улучшает качество крови, и кальций – незаменимое вещество для укрепления костей и нормализации психического состояния.

Также капуста может похвастаться содержанием бета-каротина, важного для здоровья глаз, и калия, который помогает снизить давление.

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