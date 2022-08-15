Японские врачи рассказали о пользе капусты

Доступный овощ обладает множеством полезных свойств. Подробнее о них рассказали специалисты из Японии.

Фото: Родной город Родной город

Капуста – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Особенно много в ней витамина U – метилметионина. За счет такого состава капуста может благотворно сказаться на работе желудка и помогать в профилактике изжоги, а также поддерживать общее здоровье.

Медики напоминают, что витамин U – элемент водорастворимый, поэтому овощ не следует замачивать в большом количестве жидкости. Полезнее всего есть его в сыром виде.

Кроме того, в капусте содержится витамин К, который улучшает качество крови, и кальций – незаменимое вещество для укрепления костей и нормализации психического состояния.