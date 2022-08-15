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4 часа назад

Сомнолог назвал лучшее время для пробуждения

Национальная Служба Новостей

Нет оптимального времени пробуждения, удобного для всех. Об этом заявил глава Центра сомнологии КДЦ «Медси», врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова изданию «Известия».

Сомнолог назвал лучшее время для пробуждения
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Чтобы определить оптимальное время для пробуждения, следует знать, вам нужно спать ночью, чтобы в течение дня чувствовать себя хорошо. Специалист рекомендует не углубляться в структуру сна и не анализировать его с помощью современных гаджетов, а подойти к оценке субъективно.

Циркадный ритм может меняться ежедневно в зависимости от нескольких факторов: продолжительность сна накануне, освещенность, приемы пищи, фитнес. Также важную роль в определении циркадного ритма играет хронотип человека - «сова» он, «жаворонок» или нечто среднее, отмечает газета.

«Например, у «совы» организм естественным образом захочет ложиться спать в полночь, чтобы просыпаться в девять утра. А соблюдение режима уменьшит последствие так называемого социального джетлага — когда социальные часы расходятся с биологическими», — отметила Сурненкова.

По ее словам, не существует идеального времени утреннего подъема, оптимального для всех. Если человек высыпается, не важно, во сколько он проснулся. Главное — следует соблюдать режим.

Ранее врач Каран Радж объяснил вялое состояние по утрам не количеством часов сна, а пробуждением посреди цикла сна.

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