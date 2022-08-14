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2 часа назад

Кардиолог раскрыл способы избежать инфаркта в жару

Мослента

Способы избежать инфаркта в жару раскрыл в беседе с РИА Новости главный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой. По его словам, особую опасность для самочувствия представляют повышенные физические нагрузки и прием энергетиков.

Кардиолог раскрыл способы избежать инфаркта в жару
Фото: МослентаМослента

В первую очередь врач посоветовал соблюдать питьевой режим. «Следить за давлением, потерянную жидкость компенсировать — пить простую воду, не менее двух литров в сутки», — пояснил Садовой. Кроме того, в жару необходимо отказаться от курения и алкоголя, а также сократить интенсивную физическую активность. При этом опытным спортсменам врач разрешил продолжать тренировки, а вот начинающим физкультурникам лучше отказаться от активных занятий.

«Конечно, несовместимы занятия спортом и вредные привычки. Например, нельзя поиграть в футбол и после матча закурить. При этом риску возникновения инфаркта подвержены, в том числе, молодые люди. И если инфаркт возникает у молодого человека, то он протекает гораздо хуже, чем у пожилого»,

— отметил врач.

Обратиться к врачу следует при перебоях в работе сердца, учащенном сердцебиении, боли за грудиной и в области сердца, головокружении или головной боли, а также если появилась отдышка и отечность нижних конечностей. Резкая боль за грудиной с холодным потом — это показание к вызову скорой помощи, отметил врач.

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