Диетолог: персики снижают риск развития сахарного диабета

О пользе фруктов, период созревания которых приходится на вторую половину лета, рассказал турецкий специалист.

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В список полезных плодов попали арбуз, черешня, сливы, виноград, инжир и персики. Употребление последних, по словам диетолога Дуйгу Чичека, значительно снижает риск развития сахарного диабета. Такое свойство обусловлено химическим составом плода.

Также эксперт добавил, что персики содержат витамины группы А и С. Кроме того, в этом фрукте большое количество калия и флавоноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют профилактике диабета. Однако, несмотря на всю пользу персиков, переедать не стоит – это может вызвать расстройство кишечника и привести к запору, передает слова медика издание Turkiye.

Большую пользу для здоровья может принести инжир, который помогает в укреплении иммунитета и улучшает работу кишечника. При этом плод славится своими антираковыми и омолаживающими свойствами.