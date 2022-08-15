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2 часа назад

Диетолог Чичек: персики снижают риск развития сахарного диабета

Родной город

О пользе фруктов, период созревания которых приходится на вторую половину лета, рассказал турецкий специалист.

Диетолог: персики снижают риск развития сахарного диабета
Фото: Родной городРодной город

В список полезных плодов попали арбуз, черешня, сливы, виноград, инжир и персики. Употребление последних, по словам диетолога Дуйгу Чичека, значительно снижает риск развития сахарного диабета. Такое свойство обусловлено химическим составом плода.

Также эксперт добавил, что персики содержат витамины группы А и С. Кроме того, в этом фрукте большое количество калия и флавоноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют профилактике диабета. Однако, несмотря на всю пользу персиков, переедать не стоит – это может вызвать расстройство кишечника и привести к запору, передает слова медика издание Turkiye.

Большую пользу для здоровья может принести инжир, который помогает в укреплении иммунитета и улучшает работу кишечника. При этом плод славится своими антираковыми и омолаживающими свойствами.

Особо ценным считается и виноград, который богат различными витаминами и минералами. Эта ягода хороша для предотвращения тромбообразования и снижения уровня холестерина в крови.

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