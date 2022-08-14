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1 час назад

Диетолог посоветовал есть персики для снижения риска развития сахарного диабета

Слово и Дело

Употребление персиков значительно снижает риск развития сахарного диабета, что обусловлено химическим составом этого плода. Об этом в беседе с изданием Turkiye рассказал врач-диетолог Дуйгу Чичек.

Диетолог посоветовал есть персики для профилактики сахарного диабета
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист утверждает, что в состав персиков входят витамины группы A и С, а также большое количество калия. По его словам, они обладают антиоксидантными свойствами и содержат в себе флавоноиды, способствующие профилактике диабета. При этом Чичек подчеркнул, что чрезмерное употребление персиков может негативно отразиться на состоянии кишечника и привести к запору.

Полезным для здоровья также является виноград, считает диетолог. Он отличается высоким содержанием витаминов и минералов, помогающих организму регулировать уровень холестерина в крови.

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