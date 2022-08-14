Диетолог посоветовал есть персики для профилактики сахарного диабета

Употребление персиков значительно снижает риск развития сахарного диабета, что обусловлено химическим составом этого плода. Об этом в беседе с изданием Turkiye рассказал врач-диетолог Дуйгу Чичек.

Специалист утверждает, что в состав персиков входят витамины группы A и С, а также большое количество калия. По его словам, они обладают антиоксидантными свойствами и содержат в себе флавоноиды, способствующие профилактике диабета. При этом Чичек подчеркнул, что чрезмерное употребление персиков может негативно отразиться на состоянии кишечника и привести к запору.