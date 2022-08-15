Диетолог перечислила симптомы скрытой непереносимости меда

Симптомы скрытой непереносимости меда перечислила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. По ее словам, многие любители сладкого продукта могут не подозревать о ней, так как никакого дискомфорта при употреблении не ощущают, и очевидной аллергической реакции у них нет.

«Если у человека есть явные кожные проблемы — экзема или псориаз, если у него задержка жидкости в организме при нормальной работе щитовидной железы и здоровых почках, если существенно снизились когнитивные функции, часто бывают головные боли, депрессивные состояния, аутоиммунные проблемы любой локализации, нарушается работа пищеварительной системы, меняется состав микробиома, нужно обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость меда», — посоветовала Королева.

Диетолог объяснила, что скрытая непереносимость — это накопленная реакция иммунной системы на продукты, усваивать которые у организма нет физиологической возможности. Употребление таких продуктов приводит к снижению иммунитета, к различным проблемам со здоровьем. Эти проблемы обычно сложно связать с работой кишечника и с любимыми продуктами, которые ежедневно бывают в пищевой корзине, не вызывая быстрой реакции. «У каждого человека свой список подобных продуктов», — заявила эксперт.