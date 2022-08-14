Эксперт рассказал о вреде чайного гриба

О пользе чайного гриба ходит много споров. Но нельзя забывать и о его вредных свойствах. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский рассказал, кому нельзя употреблять чайный гриб.

Эксперт считает, что полезные свойства продукта до сих пор не доказаны, а вот его ежедневное употребление даже в небольших количествах может навредить здоровью.

Если при приготовлении напитка не соблюдались меры гигиены, то в нем могут развиться патогенные организмы. Особо вредными среди них считаются плесневые грибы, которые вредят печени.

При злоупотреблении чайным грибом может возникнуть метаболический ацидоз – одна из форм нарушений кислотно-щелочного баланса организма. Это грозит проблемами с желудком, сердцем и нервной системой.

Также напиток содержит от 0,5 до 3 % алкоголя. Это примерно в два раза меньше, чем в слабых алкогольных напитках.

Ежедневное употребление чайного гриба также вредит зубам. Продукт разрушает эмаль из-за повышенной кислотности, пишет «Лента.ру».