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1 час назад

Пчеловод предупредил об опасной особенности меда

Ura.Ruиещё 1

Добавлять в кипяток мед не советуется, потому что все полезные элементы в сладком продукте пропадут и начнет вырабатываться яд. Об этом в беседе с URA.RU рассказал пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш.

Пчеловод предупредил об опасной особенности меда
Фото: Ura.RuUra.Ru

«С кипятком пить мед нельзя. Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд. Мед нужно разбавлять с водой температуры не более 40 градусов, то есть в меру теплой»,

— объяснил Даури Тугуш.

Мед действительно потеряет свои полезные свойства при добавлении в кипяток, считает диетолог Алексей Калинчев.

«При нагревании большинство полезных компонентов меда разрушается, поэтому запивать мед рекомендуют негорячим чаем»,

— заявил URA.RU Алексей Калинчев. При этом он отметил, что опасности для здоровья при употреблении меда в таком виде нет.

Однако мед в целом может содержать в себе вредные вещества, отметил эксперт.

«Мед может быть источником опасных для человека соединений. Например, пестицидов, которыми обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. В мед могут попасть и соли тяжелых металлов, если ульи ставили вдоль автомобильных дорог или рядом с теплоэлектростанциями»,

— рассказал Алексей Калинчев.

В России 14 августа отмечается День меда или Медовый Спас. Также церковью в этот день отмечается Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Праздники были соединены, и в первый день Успенского поста люди усиленно собирали урожай меда и освящали его. Православный праздник тесно соединился с днем, посвященным меду.

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