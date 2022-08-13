Эксперт: отсутствие отпуска влияет на проблемы со здоровьем

- Есть трудоголики - очень часто это невротический трудоголизм, которым не стоит гордиться. Здоровая личность - это про баланс и про понимание того, что необходимо организму. Если мы не будем этого давать, мы будем похожи на бассейн, из которого вытекает, но в который ничего не втекает. Однажды этот бассейн иссякнет, и с человеком может случиться эмоциональное выгорание, он может потерять точку опоры и впасть в депрессию.