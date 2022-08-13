Эксперт: отсутствие отпуска влияет на проблемы со здоровьем

Психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, как длительное отсутствие отпуска влияет на здоровье, пишет RT.
По ее словам, если человек куда-то уезжает, но при этом остаётся на связи, в работе - такой отпуск не будет полноценным отдыхом.
Петухова объяснила:
- Есть трудоголики - очень часто это невротический трудоголизм, которым не стоит гордиться. Здоровая личность - это про баланс и про понимание того, что необходимо организму. Если мы не будем этого давать, мы будем похожи на бассейн, из которого вытекает, но в который ничего не втекает. Однажды этот бассейн иссякнет, и с человеком может случиться эмоциональное выгорание, он может потерять точку опоры и впасть в депрессию.
Психолог сообщила, что при отсутствии отдыха может повыситься уровень тревожности, ухудшиться адаптивные функции, а также возникнуть проблемы с ЖКТ.
Петухова уточнила:
- Люди иногда говорят, что им что-то лень делать, что они часто болеют. Редко кто задумывается, что это могут быть сигналы организма, что нужно отдохнуть. Когда человек игнорирует отдых, через какое-то время он заболевает и не понимает, а всё потому, что организм заставляет взять перерыв.