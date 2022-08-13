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2 часа назад

Раскрыта главная опасность употребления крепкого алкоголя

Катерина Саломе

Крепкий алкоголь намного опаснее слабых спиртных напитков. Об этом заявил доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург. Слова эксперта приводит ТАСС.

Раскрыта главная опасность употребления крепкого алкоголя
Фото: pixabay.compixabay.com

Врач утверждает, что главная опасность спиртных напитков заключается в быстром развитии алкогольной зависимости. Более того, человеку с алкоголизмом будет сложнее перейти на напитки послабее. Чем больше градусов содержится в напитке, тем сильнее его негативное влияние на нервную систему и головной мозг, подчеркнул специалист.

«Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее»,

— объяснил эксперт.

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