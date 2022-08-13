Раскрыта главная опасность употребления крепкого алкоголя

«Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее»,