Какие витамины нельзя принимать вместе

Витамины жизненно необходимы организму и на них лежит большая ответственность за наше состояние. Они обеспечивают эффективную работу обменных процессов, влияют на иммунитет и внешний вид. "Рамблер" поговорил с диетологом-нутрициологом Людмилой Микитюк и выяснил, какие витамины нельзя принимать друг с другом.

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Существуют витамины, которые от взаимодействия друг с другом усиливают свой эффект. Некоторые витамины категорически нельзя совмещать. Так как они блокируют усвоение друг друга, их прием становится бесполезным. При этом печень получает дополнительную нагрузку, так как отвечает за вывод отходов из организма.

Все мы индивидуальны, поэтому если кому-то определенные витамины подошли, это вовсе не значит, что подойдут и вам. Процесс это сложный, поэтому подбирать витамины необходимо после сдачи анализов на приеме у врача. Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Какие витамины нужно употреблять раздельно? Витамин В2 приводит к окислению В1;

Витамин В1, если комбинировать с В12, может вызвать аллергическую реакцию;

Витамин D не усваивается, если принимать его с витамином Е;

Витамины Е и D нужно принимать по отдельности, так как первый компонент плохо усваивается под влиянием другого вещества;

Окисление витамина В1 происходит под влиянием витамина В2.

Витамин D нельзя совмещать с А, поскольку они нейтрализуют действие друг друга;

Витамин В12 ликвидирует свойства С и РР;

Витамины А и D нейтрализуют друг друга;

Какие минералы плохо сочетаются с витаминами Хром блокирует усвоение железа.

Витамин В1 плохо совместим с магнием и кальцием;

Железо и медь нарушает усвоение витамина В2;

Витамин В9 вместе с цинком способствует образованию нерастворимых соединений, что нарушает их всасывание;

Железо, медь и марганец делает витамин В12 малоактивным;

Витамин С усиливает выведение меди из организма.