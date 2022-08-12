Врач предупредил об опасности самолечения

Об опасности самолечения предупредил в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, врач-уролог ГКБ № 67 имени Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы Павел Королев.
«Если самодиагностика — дело поправимое и в большинстве случаев не опасное для здоровья, то самолечение — всеобщая проблема современности. Все мои коллеги, мировое медицинское сообщество, абсолютно каждый медицинский работник скажет вам, что самолечение до добра не доводит», — заявил Королев.
По словам специалиста, доверяя только самому себе, самостоятельно назначая себе лекарства, приобретая порой достаточно дорогие препараты, пациент идет на риск.
«В моей практике огромное количество случаев, когда пациенты оказывались на приеме спустя недели и месяцы безуспешного самолечения, итогом которого было ухудшение состояния и, как следствие, потеря органа», — поделился врач.
Королев ответил людям, которые боятся заразиться еще больше, придя в медицинское учреждение и встретившись там с множеством других больных людей:
«Медицинское учреждение — это как раз то место, где риск заразиться самый минимальный. В отличие от того же общественного транспорта. В любом медицинском учреждении столичного здравоохранения очень строго обстоят дела с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности».
Собеседник «Мосленты» напомнил, что каждому человеку стоит регулярно проверять свое здоровье, проходить диспансеризацию, даже если он не чувствует каких-либо проблем, ведь некоторые заболевания могут развиваться бессимптомно.
«Чекап можно пройти не только в поликлиниках, но и в павильонах "Здоровая Москва", открытых в 46 парках и скверах столицы. Если по результатам обследования у пациента выявят отклонения, ему в обязательном порядке либо проведут дополнительные исследования прямо в павильоне, либо направят к профильным специалистам», — рассказал специалист.