Врач предупредил об опасности самолечения

«Чекап можно пройти не только в поликлиниках, но и в павильонах "Здоровая Москва", открытых в 46 парках и скверах столицы. Если по результатам обследования у пациента выявят отклонения, ему в обязательном порядке либо проведут дополнительные исследования прямо в павильоне, либо направят к профильным специалистам», — рассказал специалист.