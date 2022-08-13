Врачи перечислили меры первой помощи при отравлении грибами

При отравлении грибами наступает острая интоксикация организма, поэтому надо срочно вызвать скорую помощь и промыть желудок, сообщили врачи Татьяна Ковалева и Нэя Георгиева. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили все меры первой помощи при отравлении ядовитыми грибами.

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Основные причины отравления грибами

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В мире существуют более 30 видов ядовитых грибов, употребляя которые люди ежегодно получают серьезные отравления вплоть до летального исхода, заявила врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева. По ее словам, в первую очередь это происходит из-за того, что человек принимает несъедобный гриб за съедобный.

На втором месте — плохая кулинарная обработка: некоторые виды съедобных грибов, например, чернушки, необходимо вымачивать несколько часов, чтобы избавиться от едкого сока, продолжила врач.

Также употребление грибов с алкоголем в большинстве случаев приводит к тяжелому гастроэнтериту, объяснила Георгиева.

Симптомы отравления грибами

Симптомы отравления грибами проявляются по-разному, в зависимости от разновидности. Наиболее ядовитыми считаются мухомор и бледная поганка, рассказала доктор медицинских наук, детский инфекционист, педиатр, детский гепатолог «СМ-Клиника» Татьяна Ковалева. По ее словам, первые признаки интоксикации могут проявиться уже через один-два часа после употребления ядовитых грибов.

«Наиболее распространенными признаками отравления являются сильная головная боль, тошнота, рвота, резкая боль в животе и кишечнике, нарушение зрения, судороги конечностей, слабость, повышенное потоотделение, сильная жажда и обезвоживание организма, слабый пульс. В более тяжелых случаях мерзнут ноги (даже при комнатной температуре), кожа приобретает синий оттенок, температура тела может снизиться до 36-35 градусов по Цельсию», — продолжила медик.

Первая помощь при отравлении грибами

При отравлении необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а до ее приезда на месте оказать пострадавшему соответствующую первую помощь, объяснила Ковалева.

Также, по словам врача, необходимо обеспечить больному состояние покоя и приток свежего воздуха. Если остались остатки грибов, их надо отложить и передать специалистам, чтобы они смогли точно установить, каким именно видом грибов человек отравился, и назначить соответствующее лечение. Если пострадавший потерял сознание, его необходимо перевернуть на бок и обеспечить контроль пульса.