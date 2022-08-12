Врач призвал поставить прививку от забытой, но опасной болезни

Во многих странах начались всплески заболевания пневмококковой инфекцией, которая особенно опасна для пожилых. Об этом сказал врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев .

«В последние годы у некоторых людей обострились воспалительные заболевания легких, пожилым людям и группам риска я бы рекомендовал прививку от пневмококка», – отметил врач Конев.

Он отметил, что молодые люди хоть и легко переносят коронавирус, но они могут заразить пенсионеров, что «передвинет их глубоко в группу риска», передает «Общественная служба новостей».