Признаки того, что вы переборщили с приемом витаминов

Витамины и пищевые добавки, которые можно купить без рецепта, часто подаются производителем как натуральные. Поэтому с их дозировкой легко переборщить. Последствия такой передозировки могут быть очень опасными.

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Если вы станете пить слишком много витамина D в качестве пищевой добавки, то у вас накопится очень много кальция в крови. Такое состояние также называется гиперкальциемией. Из-за этого может появиться тошнота, рвота, слабость, частое мочеиспускание, боли в костях, проблемы с почками.

При передозировке цинка организму может не хватать меди. Из-за этого, по словам диетолога Барбары Броггельвирт, у человека появляются неврологические проблемы, в том числе онемение рук и ног, слабость в конечностях.

Принимать слишком много витамина С опасно, так как это может привести к проблемам с желудком. Среди симптомов передозировки выделяются тошнота, рвота, головная боль, диарея, изжога, спазмы в кишечнике.

Добавка с бета-каротином способна повысить риск смерти, в особенности у бывших курильщиков и у тех, кто курит в настоящее время. Об этом говорит доктор медицинских наук Дональд Хенсруд.

Слишком большие дозы витамина B-3 (ниацина) приводят к повреждению печени. У человека могут возникнуть даже тяжёлые заболевания, связанные с этим органом.