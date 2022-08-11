Как быстро убрать синяк и ускорить заживление

Синяком называют подкожную гематому, возникшую вследствие травматизации и последующего разрыва сосудов. Высвобожденная кровь пропитывает окружающие ткани (например, подкожную клетчатку), появляется отек. Как раз от него мы и хотим избавиться. Как быстро убрать синяк в домашних условиях, расскажет «Рамблер».

Народные способы избавления от синяков

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Синяк может появиться вследствие укола или действия препаратов, когда кровеносные сосуды повреждаются. Однако самая распространенная причина – ушиб. Сосуды легко повреждаются, образуется гематома. Она будет постепенно изменять оттенок в процессе распада гемоглобина до билирубина, пока не исчезнет самостоятельно. Однако этот процесс – «цветения» – можно ускорить.

Если вы ушиблись, рекомендуется использовать холодный компресс. Приложите лед (обычный или из размятых с водой листьев петрушки) или замороженный кусок мяса (в полотенце) к месту травмы как можно скорее и оставьте на 20 минут. Этого будет достаточно для того, чтобы остановить внутреннее кровотечение и уменьшить отек, а в некоторых случаях вовсе предотвратить появление синяка. Процедуру можно повторить некоторое время спустя.

Когда ушиб сопровождается механическим повреждением ткани, необходимо в первую очередь продезинфицировать рану. Как это сделать, рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

На сегодняшний момент существует много разных антисептиков. Важно понимать, какое именно у вас повреждение кожных покровов. Есть ли кровоподтек, есть ли открытая рана. И в зависимости от этого вырабатывается тактика. Если есть кровотечение, необходимо его остановить. Лучше сделать это с помощью спирта, например, с помощью спиртовой салфетки. Если это обильные кровотечения, неплохо было бы иметь в домашней аптечке гемостатическую губку. Есть еще тканевой клей, который может остановить сильное кровотечение. Если открытого кровотечения нет, а есть просто ссадина, лучше обработать ее йодосодержащим антисептиком. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

в первые сутки – примочки из равных частей уксуса и водки с чайной ложкой соли;

размятый лист алоэ;

ломтик свежего ананаса или половинка сырого картофеля;

кашица из растертого репчатого лука с солью. Избавиться от травмы за три дня могут помочь следующие народные средства:

Все эти средства применяются исключительно наружно.

Будьте осторожны: если синяк появился на лице, то компрессы с луком или уксусом использовать не рекомендуется, чтобы не раздражать слизистые. Гематомы под глазом проявляются быстрее остальных, предупреждают врачи. Дело в более рыхлой подкожной клетчатке и расположении сосудов. Поэтому в случае травматизации зоны вокруг глаз нужно действовать оперативно, тогда можно избавиться от синяка и не прибегать впоследствии к его «маскировке».

Как ускорить заживление синяка медикаментозно

Применение аптечных мазей позволяет сократить период восстановления после травмы в два раза – до трех дней. Но нужно делать это правильно, с учетом стадий формирования гематомы.

При ушибе появляется отек. Значит, в первые сутки (спустя пару часов после травмы) необходимо использовать гели или мази для его снятия, например, с гепарином или троксерутином. Они хорошо всасываются в кожу и увеличивают скорость кровотока. Такие средства можно наносить тонким слоем на место синяка от двух до четырех раз в сутки. Их применение возможно с первого года жизни. Нужно также иметь в виду, что гепарин не является гипоаллергенным средством.

Если ушиб болезненный, подойдут средства нестероидные противовоспалительные на основе нимесулида, диклофенака, ибупрофена или кеторолака. Их так же рекомендовано использовать через несколько часов после удара.

Средства с ментолом или экстрактом арники в составе обладают выраженным охлаждающим эффектом, что тоже полезно в первое время после получения травмы.

Но что делать, если в первые сутки доступа к аптечным средствам не было, а избавиться от синяка как можно скорее хочется? Тогда вам на помощь придут рассасывающие гемоглобин (за счет него синяк приобретает синюшность) средства с эффектом «разогрева». К таким относятся крема, гели и мази с диметилсульфоксидом. Это действующее вещество – по сути экстракт жгучего перца.

Эффективными при синяках и ушибах будут средства с экстрактом корня окопника, пресноводной губки бадяги, а также пчелиным или змеиным ядом. Их нужно наносить несколько чаще – три-четыре раза в сутки. Но не рекомендуется использовать данные средства детям младше 12 лет, беременным, а также кормящим.

Если вы начнете лечить ушибленное место этими мазями, то небольшие синяки пропадут на вторые или третьи сутки.

Прежде чем применять то или иное аптечное средство, обязательно ознакомьтесь со списком противопоказаний. В противном случае, вы можете ухудшить свое состояние, например, при возникновении аллергии на тот или иной компонент препарата.

Когда синяк – повод обратиться к врачу

В среднем без дополнительного лечения последние следы синяков исчезают через неделю после травмы. Гематомы на ногах заживают дольше – причина в сильном давлении крови в венах нижних конечностей.

Врачи в один голос призывают обратиться за медицинской помощью, если: