Выявлен риск перелома костей у вегетарианцев

В ходе работы специалисты проанализировали данные более 26 тысяч женщин из Великобритании в возрасте от 35 до 69 лет, придерживающихся вегетарианской диеты. Наблюдения за испытуемыми проводилось примерно 20 лет, за это время у 822 пациенток был диагностирован перелом шейки бедра. Затем в статистику включили факторы курения и возраста, после чего вегетарианцы стали единственной группой (среди пескетарианцев и мясоедов) с повышенным шансом перелома костей. Общий риск у людей, не употребляющих мясо или рыбу, оказался на 33 процента выше.