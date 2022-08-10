Эта пищевая привычка защитит от образования камней в почках

Национальный почечный фон США отмечает, что камни в почках возникают, если человек пьёт слишком мало воды или ест много продуктов с фруктозой, сахаром или солью. Если в организме недостаточно кальция, то также образуются камни в почках, причём их самый распространённый тип - оксалат кальция. Но есть способ предотвратить это.

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в Mayo Clinic Proceedings, показало, что рацион, содержащий продукты с большим количеством кальция и калия, помогает защитить от повторного образования камней в почках.

В рамках этого исследования учёные проанализировали данные о здоровье 411 человек за период с 1 января 2009 года по 31 августа 2018 года. Выяснилось, что люди, которые потребляли меньше калия, кальция, фитатов, кофеина и которые пили меньше жидкости, чаще сталкивались с камнями в почках.

Кальций, как отмечает диетолог Эми Гудсон, нужен для развития костей и для поддержания их плотности. Калий же нужен для правильного сокращения мышц и является электролитом (веществом, проводящим ток). Также известно, что калий способен снизить давление у некоторых людей.