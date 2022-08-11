Врач дал совет ипохондрикам для снижения тревоги

Совет ипохондрикам для снижения тревоги за здоровье дал в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, врач-уролог ГКБ № 67 имени Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы Павел Королев.
«С каждым годом ипохондриков, то есть тех, кто все время подозревает у себя какие-то болезни, становится все больше. Всему виной, как мне кажется, развитие технологий. Достаточно ввести в строку поиска жалобы на что-то, и всемирная паутина выдаст с десяток возможных диагнозов. Далее начинается полет фантазий у пациента, и, к моему сожалению, ему кажется, что с ним происходит как раз самое страшное», — сказал Королев.
Врач подчеркнул, что подобное не является нормой.
«Миссия всего медицинского сообщества заключается в том, чтобы предупредить это сумасшествие, объяснить и направить человека на верный путь», — заявил он.
Для соблюдения баланса между ипохондрией и нормой Королев порекомендовал прекратить самостоятельно искать у себя новые болезни и регулярно посещать своего лечащего врача. «Лучше знать наверняка о, не побоюсь такой формулировки, своих болячках и следить за ними», — сказал он.
«Регулярный медицинский осмотр носит название диспансеризация, или чекап. Его необходимо проходить регулярно даже при отсутствии жалоб. Обследование здоровья можно сейчас пройти не только в поликлиниках, но и в павильонах "Здоровая Москва", открытых с 11 мая в 46 парках и скверах города. Если по его результатам выявят отклонения, то в обязательном порядке горожанам либо проведут дополнительные исследования прямо в павильоне, либо направят к профильным специалистам. Диагностический чекап пройти бесплатно, быстро и без предварительной записи в павильонах могут все желающие. Расширенная программа обследования "Здоровой Москвы" включает в себя более 11 исследований. Она направлена на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других. Отмечу, что визит к врачу, когда что-то заболело, не считается диспансерным визитом», — заключил собеседник «Мосленты».
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