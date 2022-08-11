Врач дал совет ипохондрикам для снижения тревоги

«Регулярный медицинский осмотр носит название диспансеризация, или чекап. Его необходимо проходить регулярно даже при отсутствии жалоб. Обследование здоровья можно сейчас пройти не только в поликлиниках, но и в павильонах "Здоровая Москва", открытых с 11 мая в 46 парках и скверах города. Если по его результатам выявят отклонения, то в обязательном порядке горожанам либо проведут дополнительные исследования прямо в павильоне, либо направят к профильным специалистам. Диагностический чекап пройти бесплатно, быстро и без предварительной записи в павильонах могут все желающие. Расширенная программа обследования "Здоровой Москвы" включает в себя более 11 исследований. Она направлена на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других. Отмечу, что визит к врачу, когда что-то заболело, не считается диспансерным визитом», — заключил собеседник «Мосленты».