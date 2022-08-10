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2 часа назад

Врач Шуляева посоветовала соблюдать питьевой режим в жару

RT на русском

Врач иммунолог-аллерголог Анна Шуляева посоветовала соблюдать питьевой режим в жару.

Врач посоветовала соблюдать питьевой режим в жару
Фото: unsplash.comunsplash.com

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что нормой для тех, у кого нет проблем с сердцем и сосудами, является полтора-два литра обычной воды в день.

Как считает Шуляева, о коррекции рациона в жаркую погоду стоит задуматься сердечникам. Например, им рекомендуется сократить потребление соли.

Кроме того, не стоит забывать носить головной убор в солнечную погоду.

«Ничего особенного не требуется — детям панамку на голову, взрослым — шляпы, кепки и косынки», — уточнила врач.

Ещё один совет — не выходить на открытое солнце с 11:00 до 16:00.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

ЗОЖ,Татьяна Сушкова,
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