Какая вода для нас самая полезная?

С ранних лет мы знаем, что самым лучшим напитком для человека является вода. Только вот какую воду лучше пить? Кто-то ответит - исключительно кипяченую, другие уверены в пользе минеральной воды, ну а третьи вспомнят о ключевой. При этом большинство из нас все-таки пьет обычную водопроводную.

Фото: ProOren ProOren

Оказывается, по-настоящему полезную структурированную питьевую воду легко сделать самому, причем без особых усилий. Вам не понадобятся для этого ни фильтры, ни какие-то другие приборы, которые нам нередко предлагают в рекламе, причем за довольно большие деньги.

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Структурированная вода – это жидкость, структура которой соответствует воде внутри организма и которую организму не надо преображать....

Полезную воду вы можете делать у себя дома на кухне, а основой для ее приготовления станет любая вода, которая бежит из крана, или из ручья, или родниковая вода.

Рецепт приготовления полезной структурированной воды выглядит следующим образом:

Вечером вы берете 3-х или 5-ти литровую банку с водой и оставляете ее до утра. В воде обязательно будет осадок, пусть он не виден, но он будет. Утром вы осторожно переливаете верхнюю часть воды в кастрюлю, а нижний слой, 1-2 см с осадком, выливаете.

Очищенную воду в открытой кастрюле нагреваем. Далеко от плиты не отходите, следите за водой в кастрюле. Необходимо дождаться появления мелких пузырьков. Этот момент вами должен быть замечен. Нельзя допускать появления больших пузырей — это уже кипячение.

Как только заметите эти маленькие пузыри, снимаете кастрюлю с огня, накрываете крышкой и ставите под холодную воду. Воду в кастрюле нужно охладить, и чем быстрее, тем лучше. Вода становится дегазированной, структурированной, биологически активной, щелочной. Это та самая вода, какую нужно пить, это уже электролит, очень мощное энергетическое вещество. И именно эта вода через мембраны поступает в клетки. Именно этой водой она питается. Она является основой жизнедеятельности любой клетки. Все остальное вторично.

Еще лучше, если вы перед приемом воды перельете ее несколько раз из одной кружки в другую. Но это только часть воды, которая нужна клеткам....

Какую ещё воду нужно пить для здоровья организма? Можно пить воду с 3%-ной перекисью водорода, она также стерилизует воду, и можно обойтись без кипячения. Рецепт такой «воды здоровья» прост: в каждый выпиваемый вами стакан воды абсолютно спокойно добавляйте 10-15 капель 3%-ной перекиси водорода. Вода становится стерильной, и все проблемы решаются. Но пить воду с перекисью надо обязательно натощак.

Еще пара рецептов очищения воды для пользы организма:

На 1 л воды — 2 ч. ложки яблочного уксуса и мёда, 3-5 капель 5%-го йода (в такой среде микробы погибают за несколько минут). 10-15 листьев рябины на 1-3 л воды делают ее чистой через 2 часа (даже болотную, о чем хорошо известно охотникам и грибникам).