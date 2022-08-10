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1 час назад

Врач Романенко посоветовала регулярно проходить чекап

RT на русском

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко посоветовала регулярно проходить обследования.

Врач Романенко посоветовала регулярно проходить чекап
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что один из обязательных пунктов в этом отношении — анализы крови.

«Общий анализ крови — это своего рода паспорт здоровья. Мы с его помощью можем узнать, есть ли где-то в организме воспалительные процессы, в каком состоянии у нас красная кровь, нет ли анемии, не тратятся ли куда-то железо и гемоглобин. А также мы получаем информацию о реологических свойствах крови», — сказала Романенко.

По её словам, биохимическое исследование крови позволяет оценить, как работают ключевые органы и системы в организме. Также можно выяснить, каких витаминов не хватает. Важной составляющей является и липидный спектр крови.

Также желательно проверить гормональный спектр.

Дополнительно можно пройти исследования для оценки рисков сердца и сосудов — ЭКГ, ЭХО-КГ, ЭКГ по Холтеру, УЗДГ брахиоцефальных сосудов и сосудов нижних конечностей, СМАД и тредмил-тест.

«Прежде чем пройти чекап, стоит проконсультироваться со специалистом. Только врач, правильно собрав анамнез, выслушав жалобы, оценит объективный статус человека, после чего составит правильный план обследований, направленный на улучшение качества жизни сейчас, и поможет предотвратить развитие некоторых болезней», — заключила Романенко.

ЗОЖ,Татьяна Сушкова,
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