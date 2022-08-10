Врач Романенко посоветовала регулярно проходить чекап

«Общий анализ крови — это своего рода паспорт здоровья. Мы с его помощью можем узнать, есть ли где-то в организме воспалительные процессы, в каком состоянии у нас красная кровь, нет ли анемии, не тратятся ли куда-то железо и гемоглобин. А также мы получаем информацию о реологических свойствах крови», — сказала Романенко.