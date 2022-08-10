Врач перечислила летние продукты, провоцирующие скачки сахара

— Особенно тем, у кого есть сахарный диабет, стоит быть с фруктами и ягодами поаккуратнее. Нельзя сказать, что им совсем нельзя такие продукты, но все же надо проявить умеренность — не больше 100–150 граммов за раз, — пояснила она в комментарии aif.ru.