Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог рассказала, какие летние продукты могут вызвать скачки сахара

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог Татьяна Рутковская рассказала, какие продукты могут спровоцировать повышение сахара выше нормы.

Врач перечислила летние продукты, провоцирующие скачки сахара
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В лидерах рейтинга продуктов, которые повышают глюкозу в крови, стоят различные сладкие напитки — газировки, соки, безалкогольные коктейли с добавлением сиропа. Стоит выбирать варианты без сахара, либо в минеральную газировку можно добавлять лимон, мяту, огурец для вкуса.

Аккуратнее стоит быть с фруктами. В них содержатся натуральные сахара (фруктоза), которые также повышают уровень глюкозы.

— Особенно тем, у кого есть сахарный диабет, стоит быть с фруктами и ягодами поаккуратнее. Нельзя сказать, что им совсем нельзя такие продукты, но все же надо проявить умеренность — не больше 100–150 граммов за раз, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Еще одно любимое многими летнее лакомство — мороженое. В стаканчике с мороженым без добавок содержится много жиров, сахар будет повышаться постепенно. Резкий скачок могут спровоцировать разновидности мороженого с добавками: шоколадом, джемом и другими начинками.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители