Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Что происходит с человеком, который бросил курить

Мира Маркина

По данным Росстата, в России больше трети взрослого населения (39,1%) являются активными курильщиками табака. Многие из них время от времени пытаются избавиться от вредной привычки, но в конечном счете удается это далеко не каждому.

Что происходит с человеком, который бросил курить
Фото: unsplashunsplash

Но у тех, кому все же удалось победить пагубную привычку, в организме происходят колоссальные изменения. Возможно, они станут мотивацией и для вас, если вы давно пытаетесь бросить курить. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Через сутки

Уже спустя 24 часа снизится вероятность инфаркта

Через 48 часов

Через два дня угарный газ в крови исчезнет, а легкие очистятся от слизи. Для вас по-новому откроются вкусы и запахи, а рецепторы начнут приспосабливаться к отсутствию никотина.

Через 1-3 месяца

Сердце начнет лучше качать кровь к мышцам, поэтому спортом заниматься будет гораздо легче.

Через 3-9 месяцев

Из-за того, что легкие станут работать на 10% лучше, вы избавитесь от кашля, заложенности носа, свистящего дыхания и одышки. Как следствие, вы станете более активными и энергичными.

Через 5 лет

Риск инсульта станет таким же, как у человека, который никогда не курил.

Через 10 лет

Риск умереть от рака легких станет ниже вдвое. Кроме того, снизится вероятность развития злокачественных образований рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы.

ЗОЖ,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители