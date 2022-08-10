Что происходит с человеком, который бросил курить

По данным Росстата, в России больше трети взрослого населения (39,1%) являются активными курильщиками табака. Многие из них время от времени пытаются избавиться от вредной привычки, но в конечном счете удается это далеко не каждому.

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Но у тех, кому все же удалось победить пагубную привычку, в организме происходят колоссальные изменения. Возможно, они станут мотивацией и для вас, если вы давно пытаетесь бросить курить. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Через сутки

Уже спустя 24 часа снизится вероятность инфаркта

Через 48 часов

Через два дня угарный газ в крови исчезнет, а легкие очистятся от слизи. Для вас по-новому откроются вкусы и запахи, а рецепторы начнут приспосабливаться к отсутствию никотина.

Через 1-3 месяца

Сердце начнет лучше качать кровь к мышцам, поэтому спортом заниматься будет гораздо легче.

Через 3-9 месяцев

Из-за того, что легкие станут работать на 10% лучше, вы избавитесь от кашля, заложенности носа, свистящего дыхания и одышки. Как следствие, вы станете более активными и энергичными.

Через 5 лет

Риск инсульта станет таким же, как у человека, который никогда не курил.

Через 10 лет