Доктор рассказала о пользе и важности завтраков

Завтрак предотвращает переедание в течение дня, сообщила в своем ТГ-канале врач, блогер Наталья Зубарева. Отказавшись от еды утром, человек рискует питаться более жирными и калорийными продуктами днем. Кроме этого, могут сместиться остальные приемы пищи. При употреблении пищи в позднее время питательные вещества превращаются в жир, предупредила врач.