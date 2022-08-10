Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

Доктор Зубарева рассказала о пользе и важности завтраков

Волгоградская правда

Употребление пищи после пробуждения уменьшает стресс, регулирует циркадные ритмы, увеличивает трудоспособность и ускоряет обмен веществ.

Доктор рассказала о пользе и важности завтраков
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Завтрак предотвращает переедание в течение дня, сообщила в своем ТГ-канале врач, блогер Наталья Зубарева. Отказавшись от еды утром, человек рискует питаться более жирными и калорийными продуктами днем. Кроме этого, могут сместиться остальные приемы пищи. При употреблении пищи в позднее время питательные вещества превращаются в жир, предупредила врач.

Кроме этого, отказ от завтрака может стать причиной нарушения слизистой желудка желудочным соком и соляной кислотой. Без пищи застаивается желчь, появляются сгустки и камни. Помимо этого, нарушается перистальтика.

Если не поесть после пробуждения, замедляется кровоток, ухудшается метаболизм, возрастает риск тромбозов, инсультов и инфарктов, объяснила Наталья Зубарева.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

ЗОЖ,Наталья Зубарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители