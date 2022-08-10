Доктор рассказала о пользе и важности завтраков

Употребление пищи после пробуждения уменьшает стресс, регулирует циркадные ритмы, увеличивает трудоспособность и ускоряет обмен веществ.
Завтрак предотвращает переедание в течение дня, сообщила в своем ТГ-канале врач, блогер Наталья Зубарева. Отказавшись от еды утром, человек рискует питаться более жирными и калорийными продуктами днем. Кроме этого, могут сместиться остальные приемы пищи. При употреблении пищи в позднее время питательные вещества превращаются в жир, предупредила врач.
Кроме этого, отказ от завтрака может стать причиной нарушения слизистой желудка желудочным соком и соляной кислотой. Без пищи застаивается желчь, появляются сгустки и камни. Помимо этого, нарушается перистальтика.
Если не поесть после пробуждения, замедляется кровоток, ухудшается метаболизм, возрастает риск тромбозов, инсультов и инфарктов, объяснила Наталья Зубарева.
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