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2 часа назад

Признаки, что ваша эндокринная система слаба

Ferra.ru

Доктор медицины рассказал изданию Eat this, not that, что нужно знать об эндокринной системе и симптомах, которые могут говорить о её плохой работе.

Признаки, что ваша эндокринная система слаба
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, общими признаками эндокринных нарушений являются усталость, непреднамеренная потеря или увеличение веса, изменения артериального давления, изменения сердечного ритма, нерегулярные менструации у женщин, бесплодие, эректильная дисфункция и бесплодие у мужчин. Также от работы эндокринной системы зависит диабет.

Доктор добавил, что дефицит гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) может замедлить обмен веществ и вызвать увеличение веса, а избыток — увеличить частоту сердечных сокращений.

Как обычно, призываем вас не заниматься самодиагностикой, и при подозрениях на болезнь идти к врачу.

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