Почему важна профилактика здоровья в летний период

Летняя погода может нанести вред здоровью. Например, плохо действует на кожу солнечное УФ-излучение. Для предупреждения развития злокачественных образований необходима регулярная диагностика - выявление онкологических патологий. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Многие знают о рекомендациях дерматологов не находиться под открытыми солнечными лучами с 12 до 16 часов дня. Но часто этим советом пренебрегают. В итоге в мире ежегодно фиксируется около 2-3 млн случаев заболеваний, вызванных воздействием солнечного излучения. На долю меланомы (наиболее опасный рак кожи) приходится около 130-150 тысяч случаев. Большинство людей узнают о своем заболевании только тогда, когда оно находится в опасной стадии. Определить болезнь раньше очень сложно. Та же меланома нередко возникает на уже существующих родинках или маскируется под так называемые родимые пятна.
Самый надежный способ обезопасить свое здоровье — регулярное комплексное обследование организма. Лучше всего его пройти после отпуска или в завершающий период лета. В научно-клиническом центре ФМБА России такое обследование длится от 4 часов до 2 дней, после чего пациент получает полную картину состояния своего здоровья. Врачи выдадут рекомендации по исправлению проблем, которые были выявлены. Такие программы обследования включают комплекс исследований и лабораторных анализов, раскрывающих предрасположенность человека к онкологическим заболеваниям.
«Профилактические меры, в том числе регулярные медицинские обследования, полезны для снижения рисков развития заболеваний самых различных типов. Однако, в борьбе с онкологическими заболеваниями возможность обнаружения патологических изменений в организме на самых ранних стадиях часто не просто влияет на успешность и скорость процесса лечения, а буквально спасает пациенту жизнь. Когда мы говорим о любых видах онкозаболеваний, важно помнить, что их всегда проще предупредить, чем столкнуться с необходимостью экстренного лечения. Конец жаркого летнего периода — оптимальный момент для того, чтобы понять, как солнце повлияло на кожу и организм в целом»,
— говорит руководитель центра персонифицированной медицины CHECK UP ФНКЦ ФМБА России, врач-терапевт, кардиолог и гериатр Светлана Мартынова.