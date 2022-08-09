Почему важна профилактика здоровья в летний период

Многие знают о рекомендациях дерматологов не находиться под открытыми солнечными лучами с 12 до 16 часов дня. Но часто этим советом пренебрегают. В итоге в мире ежегодно фиксируется около 2-3 млн случаев заболеваний, вызванных воздействием солнечного излучения. На долю меланомы (наиболее опасный рак кожи) приходится около 130-150 тысяч случаев. Большинство людей узнают о своем заболевании только тогда, когда оно находится в опасной стадии. Определить болезнь раньше очень сложно. Та же меланома нередко возникает на уже существующих родинках или маскируется под так называемые родимые пятна.