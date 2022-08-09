Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Учёные назвали неочевидную причину снижения либидо

Сибмеда

Учёные Университета Бирмингема изучили медицинские карты 2,4 млн человек для определения последствий коронавирусной инфекции. Оказалось, что помимо «классического» набора осложнений, есть ещё менее очевидные последствия этого заболевания – в частности, эректильная дисфункция и снижение либидо.

Учёные назвали неочевидную причину снижения либидо
Фото: СибмедаСибмеда

Исследователи проанализировали данные медицинских карт 2,4 млн в Великобритании за период с января 2020 года по апрель 2021 года – сообщает Хайтек. Они выявили три типа осложнений, которые можно отнести к разным группам: респираторные симптомы, психическое здоровье и когнитивные нарушения. Среди них есть наиболее распространённые проявления – аносмия, одышка, боль в груди, лихорадка, а также неочевидные. К числу последних авторы отнесли амнезию, апраксию, недержание кала, эректильную дисфункцию, снижение либидо, галлюцинации, выпадение волос и отёк конечностей.

По словам Шамиля Харуна, адъюнкт-профессора общественного здравоохранения Университета Бирмингема, все симптомы длительного ковида нельзя полностью сопоставить с факторами риска образа жизни или хроническими патологиями – это гораздо более объёмный вопрос.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители