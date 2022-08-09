Учёные назвали неочевидную причину снижения либидо

Учёные Университета Бирмингема изучили медицинские карты 2,4 млн человек для определения последствий коронавирусной инфекции. Оказалось, что помимо «классического» набора осложнений, есть ещё менее очевидные последствия этого заболевания – в частности, эректильная дисфункция и снижение либидо.

Исследователи проанализировали данные медицинских карт 2,4 млн в Великобритании за период с января 2020 года по апрель 2021 года – сообщает Хайтек. Они выявили три типа осложнений, которые можно отнести к разным группам: респираторные симптомы, психическое здоровье и когнитивные нарушения. Среди них есть наиболее распространённые проявления – аносмия, одышка, боль в груди, лихорадка, а также неочевидные. К числу последних авторы отнесли амнезию, апраксию, недержание кала, эректильную дисфункцию, снижение либидо, галлюцинации, выпадение волос и отёк конечностей.