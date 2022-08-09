Пульмонолог рассказала, как защититься от дыма в городе

Дым от югорских пожаров в минувшие выходные пришел в города Урала. Похожий на облачную дымку рассеянный угарный газ несет скрытую опасность, ведь его частицы не оседают под действием силы тяжести. Как защититься от негативного воздействия выбросов от лесных пожаров, «ФедералПресс» посоветовали врачи медклиники «Доктор Арбитайло».

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«Дым, прежде всего, влияет на «органы первого контакта» – органы дыхания, кожу, видимые слизистые. Воздействие дыма на слизистые вызывает у людей слезотечение, светобоязнь, появление или усиление насморка»,

– рассказала заместитель главного врача по медицинской части клиники Татьяна Дымова.

Она пояснила, что вдыхаемый угарный газ вытесняет кислород в молекуле гемоглобина. В организме возникает ситуация, как при анемии: кровь теряет способность доставлять к тканям кислород в адекватном количестве. Это приводит к кислородному голоданию скелетных мышц и миокарда. Недостаток кислорода может привести к гипотензии – снижению артериального давления. Не менее важно беречь легкие: под воздействием дыма обостряются хронические заболевания органов дыхания (бронхит). Еще могут усилиться аллергические реакции.