Как недосып влияет на уровень холестерина в крови

Качество сна играет большую роль в поддержании здоровья и благополучия человека. Кроме того, согласно одному научному исследованию, недосып может негативно сказаться и на уровне холестерина в крови.

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Повышенный уровень холестерина в организме в дальнейшем может привести к закупорке артерий. А это уже может способствовать инсульту и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

В крови присутствуют две разновидности холестерина. Их обычно называют «хорошим» и «плохим». Первый снижает риск закупорки сосудов, второй - повышает.

Американские исследователи обнаружили, что ночной недосып может оказать влияние на уровень «плохого» холестерина в крови. В этом исследовании принял участие 371 человек. Всем добровольцам было более 40 лет. После анализа результатов анкетирования и показателей жира в крови учёные пришли к выводу, что сон менее шести часов в день может привести к повышению холестерина и развитию болезней сердца.

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Кроме того, если люди спали меньше шести часов, то они чаще сталкивались с одиночеством, повышенным стрессом дома, повышенным стрессом, связанным с финансами.

Храп встречался при этом по большей части у тех участников, которые имели низкий уровень «хорошего» холестерина, вступали в брак, испытывали стресс дома и на работе, уделяли физической активности менее 30 минут в день, ели в день меньше пяти порций овощей и фруктов, страдали ожирением или имели лишний вес.