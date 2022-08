Диетолог назвала провоцирующие приступ изжоги продукты

Жареная пища и цитрусовые фрукты считаются продуктами, провоцирующими приступ изжоги, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала группы продуктов, которые стоит сократить или полностью исключить из рациона при наличии этого заболевания.