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2 часа назад

Диетолог назвала провоцирующие приступ изжоги продукты

Lenta.ru

Жареная пища и цитрусовые фрукты считаются продуктами, провоцирующими приступ изжоги, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Московиц. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала группы продуктов, которые стоит сократить или полностью исключить из рациона при наличии этого заболевания.

Диетолог назвала провоцирующие приступ изжоги продукты
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка рекомендовала при изжоге в первую очередь снизить потребление жареной пищи. По ее словам, любые продукты с высоким содержанием жира стимулируют выработку желчных солей, которые ослабляют сфинктер, защищающий пищевод от желудочной кислоты. Людям с изжогой лучше готовить еду на гриле, в духовке или на пару, пояснила она.

Противопоказаны при проблемах с желудком цитрусовые, в частности апельсины, лимоны и грейпфруты, продолжила Московиц.

«Из-за высокого содержания лимонной кислоты, которая придает цитрусовым отчетливый терпкий и кислый вкус, происходит стимуляция повышенной выработки желчной кислоты, из-за чего и возникает чувство жжения в груди», — сообщила она.

Также, по словам диетолога, при изжоге стоит максимально снизить потребление острой пищи. В ней содержится капсаицин, который раздражает слизистые пищевода и заставляет пищу дольше оставаться в желудке, что усиливает изжогу. Вместо острых приправ Московиц посоветовала отдать предпочтение более мягким розмарину, тимьяну, базилику и имбирю.

В заключение специалистка предложила людям с изжогой пить меньше кофе, который повышает кислотность желудка, и комбучи (чайного гриба), так как этот напиток не только кислый, но и газированный, что противопоказано при проблемах с желудком. Альтернативой им Московиц назвала чай, кофе без кофеина и обычную воду.

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