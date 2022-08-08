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1 час назад

Врачи назвали фрукт, который помогает при диабете

Вечерняя Москва

Медики сообщили, что слива помогает при многих заболеваниях. Она нормализует уровень сахара в крови, также благодаря своей антиоксидантной структуре этот фрукт помогает укрепить иммунитет.

Врачи назвали фрукт, который помогает при диабете
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кроме того, по словам врачей, слива ускоряет обмен веществ, очищает пищеварительную систему от паразитов. Она также помогает при запорах.

Еще этот фрукт обладает мочегонными свойствами. Витамин С в нем имеет большое значение в борьбе с инфекциями.

Сливы полезны и при сердечно-сосудистых заболеваниях, для укрепления костей, они уменьшают риск остеопороза, обладают мочегонными свойствами и помогают организму избавиться от отеков.

Фрукт также обладает защитным действием против онкологии. Регулярное употребление слив предотвращает анемию. Полезны сливы и при заболеваниях печени и почек, сообщается на портале Sabah.

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