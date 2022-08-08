Врачи назвали фрукт, который помогает при диабете

Медики сообщили, что слива помогает при многих заболеваниях. Она нормализует уровень сахара в крови, также благодаря своей антиоксидантной структуре этот фрукт помогает укрепить иммунитет.

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Кроме того, по словам врачей, слива ускоряет обмен веществ, очищает пищеварительную систему от паразитов. Она также помогает при запорах.

Еще этот фрукт обладает мочегонными свойствами. Витамин С в нем имеет большое значение в борьбе с инфекциями.

Сливы полезны и при сердечно-сосудистых заболеваниях, для укрепления костей, они уменьшают риск остеопороза, обладают мочегонными свойствами и помогают организму избавиться от отеков.